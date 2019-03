Arno de Kort Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 2003 is De Kort voorzitter van Stichting de Gestelse Pomp, een cultuur-historische stichting die met donaties en opbrengsten uit evenementen goede doelen steunt. Hij zette de Michaël-Dag tijdens de Gestelse Kermis op, zit in de organisatie van carnavalsevenement De Oevertuure op de vrijdag voor carnaval, organiseert de jaarlijkse Vinyl-Avond popquiz en was een van de bedenkers van de carnavalstent en programmamaker voor ‘Carnaval tussen pomp en toren’. Een andser initiatief van De Kort is de Nieuwkomersdag voor nieuwe inwoners van Sint-Michielsgestel.

Sinds 1986 zet De Kort zich al in voor het carnaval in Sint-Michielsgestel en hij heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het openbare carnaval en was zelf prins in 2007 en 2008. Ook is hij lid van het Bokkendonkse Carnavalsparlement. Hij deed vaak mee aan de Torenproat, maar moest dit jaar vanwege zijn gezondheid verstek laten gaan. Wel schreef hij teksten voor debutante Marloes Vink.