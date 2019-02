Arno kan niet meer in de ton, maar wil ‘betrokken blijven, op mijn manier’

Vijf keer stond Arno de Kort (‘Noot’ in zijn dorp) met een buut in de Gestelse ton. Bij zijn debuut was De Kort als Vogelaar meteen winnaar. ,,In 2009, vrij kort nadat ik de diagnose had gekregen”, vertelt de Gestelaar. Kanker was het, een zeldzame soort, met bovendien geringe overlevingskansen. Chordoom, spelt De Kort, al embryonaal aanwezig.



Wat de ziekte anno 2019 doet is merkbaar in het open gesprek. Spreken vergt inspanning van De Kort, net zoals luisteren dat doet voor de toehoorder. Zo één op één is het te doen, is de ervaring, voor een volle en rumoerige De Huif ligt dat anders. ,,Nee”, zegt hij, ,,daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Dat gaat niet meer.”