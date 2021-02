As van je dierbare uitstrooien in de natuur met een speciale wandelstok? Met de TOLAD kan dat

Winkeliers in Meierij niet echt enthousi­ast over click & collect

20 februari BOXTEL/SCHIJNDEL - ,,Hoe het gaat met bestellen en vier uur later afhalen bij ‘t Hoenske?” Gerard Hoenselaars van de fanshop in het centrum van Boxtel houdt zijn hand in de lucht. ,,Vier à vijf klanten op een dag. De afhalers zijn op één hand te tellen. Click & collect loopt moeilijk. Maar het is kiezen of delen. Als je als winkelier niet meedoet heb je niks . Bovendien is het toch een soort van service voor je klanten hè.”