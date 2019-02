Auteur van De moederbanden komt naar Schijndel

Amsterdammer Den Ouden is op 23 februari vanaf 15.30 uur in café Het Tramhuys aan de Hoofdstraat in Schijndel. Zijn neef Fred (tenor) en nicht Jeanette (sopraan) zingen die middag live. Den Ouden wordt geïnterviewd door Ivan Borghstijn, boekverkoper en recensent.

Op donderdag 31 januari presenteerde Den Ouden zijn roman officieel in Amsterdam. Sindsdien is het boek te koop in boekwinkels. In Schijndel verloopt de verkoop bij boekhandel Bruna heel goed, zegt de eigenaar desgevraagd. ,,In overleg met uitgeverij De Kring hebben we flink ingeslagen.”