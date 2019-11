Auto belandt in de bosjes bij ongeval in Boxtel

Werkloos­heid daalt tegen de trend in gewoon door in Haaren en Gestel

11:19 HAAREN - De daling van het aantal werklozen met een ww-uitkering zet in Haaren en Sint-Michielsgestel gewoon door. Dat is opmerkelijk, want het wijkt af van het landelijke en provinciale beeld. Daar is de aanhoudende daling van de afgelopen maanden tot stilstand gekomen en omgezet in een lichte stijging.