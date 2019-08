Auto belandt in sloot in Schijndel, bestuurster komt met de schrik vrij

OP WEG NAAR TOKIO Handboog­schut­ter Sjef van den Berg: ‘Waar ook ter wereld, de afstand blijft 70 meter’

Handboogschutter Sjef van den Berg (24) uit Heeswijk-Dinther wil in Tokio op zijn tweede Olympische Spelen zijn eerste olympische medaille winnen. In 2016 eindigde Van den Berg in Rio de Janeiro op de vierde plaats.