Auto belandt in sloot Sint-Oedenrode

De gealarmeerde duikers die ter plaatse kwamen bleken overbodig te zijn aangezien de auto in een droge sloot lag. Een traumahelikopter cirkelde boven het incident maar hoefde niet te landen. De brandweerlieden droegen de man over aan het ambulancepersoneel, zij droegen hem na een korte controle over aan de politie. Wat de oorzaak van het incident is en of er alcohol in het spel was, is nog niet duidelijk.