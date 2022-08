Auto belandt op het spoor in Boxtel, trein stopt tientallen meters voor overweg: ‘Fijn dat machinist scherp was’

Samenwer­ken­de tandartsen getroffen door cyberaan­val

SINT-OEDENRODE - Colosseum Dental Nederland is woensdag getroffen door een cyberaanval. Bij 120 Nederlandse tandartspraktijken is het maken van een afspraak daardoor onmogelijk, zoals bij de Samenwerkende Tandartsen in Sint-Oedenrode.

7 augustus