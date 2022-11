Auto belandt op vangrail in Boxtel nadat bestuurder bord ramt

Ouderenor­ga­ni­sa­tie mist concrete acties in begroting Boxtel

BOXTEL - Coöperatie Ouderen in Regie heeft vooralsnog weinig vertrouwen in het gemeentebestuur van Boxtel. De organisatie vindt mooie woorden over ouderenbeleid in de begroting voor 2023, maar mist concrete acties en ook de noodzakelijke financiering.

27 oktober