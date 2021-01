Auto belandt op zijn kop in greppel Schijndel, bestuurder gewond naar ziekenhuis gebracht

Boxtel gaat weer kerstbomen inzamelen

2 januari BOXTEL - De inzameling van kerstbomen in de gemeente Boxtel is woensdag 13 januari. Kinderen kunnen de bomen tussen 13.30 en 15.30 uur brengen naar diverse verzamelpunten in Boxtel, Lennisheuvel, Liempde en voor het eerst ook in Esch.