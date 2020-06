Auto belandt op zijn kop op A50 tussen Son en Breugel en Sint-Oedenrode

Omwonenden zien eekhoorns, maar de projectont­wik­ke­laar van nieuw bouwplan niet

7:24 BOXTEL - Wat een eekhoorntje zoal niet teweeg kan brengen. In een discussie rond het bouwplan Langen Linden in Boxtel in ieder geval termen als 'belazerij' en 'pure zwartmakerij'.