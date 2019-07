Auto blijft weg van landgoed Haanwijk en Out-Herlaer

Brabants Landschap gaat geen parkeerplaatsen aanleggen in Landgoed Haanwijk, noch de automobilist volop faciliteren, als straks in Out-Herlaer een museale functie wordt gerealiseerd in de oude boerderij. De natuurorganisatie respecteert daarmee de wens van tientallen bewoners in het gebied.

Geen auto, wel trekpontje, fiets en fluisterboot

Directeur Jan Baan van Brabants Landschap heeft buurtbewoners van Haanwijk en Halder ook de keiharde belofte gedaan dat bezoekers straks met de (elektrische) fiets, al lopend of met de fluisterboot en het trekpontje naar het gebied komen.

Quote We zijn goed met elkaar in gesprek gegaan, wij willen ook geen 50.000 bezoekers Jan Baan, Directeur Brabants Landschap

Jan Baan: ,,Nadat bewoners uitgebreid hun vrees hadden uitgesproken over een parkeergelegenheid, en de angst voor groei van het autoverkeer in het gebied, zijn we goed met elkaar in gesprek gegaan. Ik wil nog eens benadrukken dat wij met het museale landschap Out-Herlaer/Haanwijk geen Kröller Möller Museum willen worden dat jaarlijks 50.000 bezoekers nodig heeft. Wij doen het heel rustig aan, willen langzaam en organisch groeien en kunnen straks duidelijk met kaartverkoop aan de knoppen draaien en niet meer bezoekers toelaten dan we zélf wenselijk vinden.”

Buiten het gebied beperkt parkeren

Baan vindt dat Brabants Landschap bezoekers zeker de kans moeten bieden om ‘het geheim van Out-Herlaer en Haanwijk’ te ontdekken. ,,Dat geeft een spanningsveld, dat snappen we. Maar door de auto er niet toe te staan, moeten zij er veel meer moeite voor doen om dat mooie geheim te ontdekken. Buiten het gebied ligt een afgedekte stortplaats braak. Op dat veld willen we wel wat parkeerplaatsen. En verder zijn we in gesprek met kasteel Maurick voor beperkt parkeren. Liefst iedereen op de fiets of via een bootje van de Hertogboeren naar het gebied. Daar gaan we voor.”

De directeur van Brabants Landschap lanceerde al enige tijd geleden het plan in het gebied rond Haanwijk en Out-Herlaer een gecombineerde nieuwe toekomst te geven waarbij natuur, cultuurhistorie en kunst de drie pijlers van het gebied moeten vormen. Brabants Landschap zoekt daarbij de samenwerking met het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

Oude Dommelarmen uitgraven

Inmiddels is Haanwijk gerenoveerd. Daar zit nu de horecagelegenheid Huize Haanwijk van Mieke Lens. Daarnaast is er bij Out-Herlaer een nieuwe gracht gegraven.

Out Herlaer heeft weer een gracht om de oude boerderij in Sint-Michielsgestel.

,,In Out-Herlaer zitten nu tijdelijke bewoners. We willen rond de Landschapstriënnale 2020 daar onze eerste tentoonstellingen gaan houden, maar er moet nog veel gebeuren. In het landschap willen we oude Dommelarmen uitgraven en de biodiversiteit van het gebied nog verder verbeteren. Er komen op de wat langere termijn kunstwerken in de buitenruimte die bijvoorbeeld een relatie hebben met de Linie 1629. Die kunstwerken moeten echte kwaliteit toevoegen en het verhaal van de natuur in dit gebied versterken.”

Respect voor natuur