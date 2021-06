Auto botst op overstekende fietsers in Boxtel, één persoon lichtgewond

Groeiend probleem om statushou­ders in Gestel een huis te geven

22 juni SINT-MICHIELSGESTEL - Ging het tot nu toe nog redelijk goed met het huisvesten van statushouders in Sint-Michielsgestel, de toestroom wordt door IND nu zo opgevoerd dat het voor Gestel welhaast onmogelijk wordt om ze goed te kunnen huisvesten. Gestel stuurt Den Haag nu een brief om over die nood te klagen.