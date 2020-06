Auto botst tegen boom in buitengebied Schijndel, twee inzittenden zwaargewond naar ziekenhuis

Onkruid en volle prullenbak­ken in Boxtel, maar te weinig geld om er iets aan te doen

17 juni BOXTEL - Overvolle afvalbakken in stadslandgoed Stapelen. Blikjes en ander 'wegwerpmateriaal' dat er vervolgens doodleuk op de grond wordt gekwakt. Onkruid dat het straatbeeld bepaalt in Boxtel. Een berg zakken met plastic afval bij en niet in de container, omdat die al dagenlang vol is. En, met name op sociale media, een aantal meldingen van mensen die de ratten 'door de straat zien lopen'.