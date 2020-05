Auto brandt uit op carpoolplaats in Boxtel

Oesters op tafel, het mag bijna weer, of toch niet?

8 mei HAAREN/SCHIJNDEL - ,,Kan ik een tafeltje bij jullie reserveren?” Vanaf 1 juni mag het weer, dineren in een restaurant. Zelfs de jeugd in deze regio wil alvast een plek op het terras boeken. Maar... in coronatijd is niets zeker.