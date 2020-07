Auto brandt uit op carpoolplaats in Sint-Oedenrode

Brandweer bevrijdt ree uit hekwerk aan de Boxtelse­weg in Liempde

6:35 LIEMPDE - De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.00 uur uitgerukt voor een ree die vastzat in een hekwerk aan de Boxtelseweg in Liempde. Voorbijkomende jongeren zagen het dier in nood en belden de hulpdiensten.