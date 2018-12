Auto knalt tegen boom bij Helvoirt, hulpdiensten zoeken drie kwartier naar plek van ongeluk

HELVOIRT - Op de N65 is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto tegen een boom aan gereden. De bestuurder van het voertuig raakte hierbij gewond. Hulpdiensten konden pas na drie kwartier hulp verlenen, omdat zij de locatie van het eenzijdige ongeval niet konden vinden.

In eerste instantie werd het ongeval gemeld ter hoogte van het Esso tankstation bij Helvoirt. Niet veel later kregen de hulpdiensten de melding van een ongeval op de N65 bij Udenhout. Op beide plaatsen troffen ze echter niets aan. Wegwerkzaamheden op de N65, in de richting van Den Bosch, maakten het er ook al niet makkelijker op. Hierdoor was een rijbaan vanuit Tilburg afgesloten.

Pas ruim drie kwartier later werd de auto die tegen de boom aan was gereden aangetroffen. De auto kwam uit de richting van Vught en raakte net voor de afslag Helvoirt van de weg af. Daarop werd een hek geramd en kwam het voertuig tot stilstand tegen de boom, in de bosjes tussen de Oude Rijksweg en de N65 bij Helvoirt.

Ziekenhuis

De bestuurder van het ongeval raakte bij het ongeval gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Den Bosch. Van de auto bleef na het ongeval niets over. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. Door het ongeval was de benzinetank van de auto opengescheurd, Rijkswaterstaat liet na het ongeval de plek waar de benzine de grond in was gelopen afgraven en vullen met schone grond.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Over de exacte verwondingen van het slachtoffer is niets bekend.

