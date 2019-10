Auto komt door navigatiefout midden op spoorwegovergang in Boxtel en wordt geramd door trein, bestuurder lichtgewond

Phi­lips-verzame­laar uit Schijndel heeft grote verzame­ling oude tv's en radio's: ‘80 procent werkt nog’

16 oktober SCHIJNDEL - Is de één helemaal lyrisch over zijn postzegelverzameling, de ander van muziek of vrijwilligerswerk; voor Leon van Roozendaal uit Schijndel is zijn verzameling oude televisietoestellen, radio's en allerlei elektrische apparatuur zijn grootste hobby.