Auto komt in sloot tot stilstand bij aanrijding op kruising Biezenmortel, twee lichtgewonden

Texaco Boxtel al in de ‘overgang’

16:22 BOXTEL - ‘Wherever you go, go Esso? ‘ Dat klopt natuurlijk niet. Want die slogan hoort bij Texaco. Maar in Boxtel aan de Eindhovenseweg zou je dit wel even denken. Want op het billboard aan de weg prijkt de naam van Esso al. Terwijl op het dak van het benzinestation nog de naam Texaco staat.