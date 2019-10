Auto komt midden op spoorwegovergang in Boxtel en wordt geramd door trein, bestuurder ongedeerd

De bestuurder bleef bij het ongeval ongedeerd, maar voor de zekerheid kwam een ambulance ter plaatse. De trein ramde de auto op de spoorwegovergang aan de Tongersestraat in Boxtel, en kwam een eind verderop tot stilstand. Het is niet bekend hoeveel mensen er in de trein zaten. Er zijn verder geen slachtoffers gevallen. Van de auto is niks meer over. De auto kwam door de klap tientallen meters verder op het spoor te recht.

De bestuurder van de auto wilde ter hoogte van de dubbele spoorwegovergang rechts afslaan tussen de eerste en tweede overgang, maar sloeg iets te vroeg af waar door de auto het spoor opreed, en al snel een trein naderde. De man kon geen kant op en moest daarom halsoverkop zijn auto verlaten.

Tussen Den Bosch en Boxtel rijden momenteel geen treinen. Volgens de NS kan dit tot 03.00 uur duren.

De auto is door een loonbedrijf in de buurt van het spoor, met een loader van het spoor gehaald en daarna door een bergingsbedrijf afgevoerd. De trein heeft ook schade opgelopen. Het is nog niet zeker of die zelfstandig zijn weg kan vervolgen. Volgens een reiziger zaten er iets meer dan honderd mensen in de trein. Zij zijn naar een andere trein geëvacueerd en naar Den Bosch gebracht.