Auto onbestuurbaar na botsing met schrikblok in Boxtel

Update Winy Maas vertrekt als supervisor bouwen in de Eindhoven­se binnenstad; dubbele pet­ten-kwes­tie wordt hem fataal

EINDHOVEN - Eindhoven neemt afscheid van supervisor Winy Maas en gaat op zoek naar een nieuwe stedenbouwkundige toezichthouder voor de binnenstad. Het is tijd voor een nieuwe supervisor nu bouwplannen in uitvoering komen, zegt wethouder Yasin Torunoglu. De opvolger mag overigens niet meer als architect of stedenbouwkundige aan het werk in het gebied.

15 februari