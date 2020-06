Auto rijdt achterop vrachtwagen op de A2 bij Liempde, bestuurder vlucht weg

Oude ideeën van De Kleine Aarde weer voor het voetlicht

5 juni BOXTEL - Bekend in het hele land en zelfs daar buiten, was milieucentrum De Kleine Aarde in Boxtel zo’n veertig jaar lang. Duurzaamheid stond daar al hoog in het vaandel toen het woord elders nog niet in zwang was. Sinds kort is het mogelijk om hernieuwd kennis te maken met de toenmalige ideeën van de mensen achter dat toonaangevende ecocentrum.