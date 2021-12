Auto's slippen door modderbad van omleidingsroutes in Gemonde

GEMONDE - Als varkens in een modderbad. Zo moeten veel automobilisten en fietsers zich voelen deze dagen in Gemonde. Een aannemer is druk bezig met groot onderhoud aan een deel van de doorgaande weg in Gemonde (Gemondseweg/Bodem van Elde). En dat werk duurt nog tot Kerstmis. Ondertussen veranderen de omleidingsroutes in ware glibberwegen.

Op Facebook gaan inwoners uit Gemonde helemaal los over de gevaarlijke verkeerssituatie. Er komen onder meer veel klachten over de Kaatse Hoeve en de Loopstraat. Deze zeer smalle wegen waren aanvankelijk aangewezen als omleidingsroute voor fietsers. Veel automobilisten kozen echter ook deze kortere weg naar het dorp. Maar dat bleek een zeer slecht idee.

Modder

De regen van de afgelopen dagen heeft een flink modderbad veroorzaakt. Auto's kunnen elkaar op deze smalle wegen niet of nauwelijks passeren zonder flink de berm in te moeten. Omdat dit dan ook veel is gebeurd, is de hele berm stuk gereden en veranderd in een modderbad. Bovendien staan de bomen dicht naast de weg. Wie uitglijdt doet boem!!!

Verkeersregelaars

Raadslid Femke Klomp zocht de gemeente op met alle klachten uit Gemonde. ,,Gelukkig hadden ze het al in de smiezen en kwam er actie.” Sint-Michielsgestel heeft deze omleidingsroute ondertussen afgesloten voor het doorgaande verkeer en verkeersregelaars houden een oogje in het zeil. Een buurtbewoner komt ze af en toe warme thee brengen.

In de koude oostenwind sturen de twee regelaars nu vanaf de kruising Kaatse Hoeve met de Gemondseweg het verkeer via de Broekstraat om. Een veegwagen komt ondertussen regelmatig de modder van de weg poetsen. De Kaatse Hoeve en Loopstraat zijn nu alleen nog bereikbaar voor fietsers en mensen die er wonen.

Volledig scherm Groot onderhoud aan een deel van de Gemondseweg/Bodem van Elde. © Domien van der Meijden

Maar het geklaag gaat intussen niet alleen meer over deze twee smalle wegen. Inmiddels is de berm van de Broekstraat en ook die van de Besselaar al flink stuk gereden en een modderbad geworden. Ouders van schoolgaande kinderen die richting Gestel of Schijndel moeten, vinden het maar niks. ,,Gevaarlijk voor onze kinderen op deze wegen. En ze komen thuis vol modder aan de broek.”

Waarom in december?

Verder klagen inwoners van Gemonde erover dat december wel een heel verkeerd moment is om aan de weg te laten werken. ,,Er zijn in Gemonde geen winkels waar je volop kerstinkopen kan doen. Je moet dus wel het dorp uit", zegt de een. ,,Ik moet naar mijn zieke ouders en het is niet te doen op deze wegen. Straks komt er sneeuw. Daar ben ik nu al bang voor", zegt een ander.

Sparen en in één keer doen

Ook wordt opgeworpen dat het voor hulpdiensten niet handig is als ze op pad moeten door zo'n modderbad. ,,Waarom niet in de zomer dit werk uit laten voeren?”, zegt een inwoner. En tot slot geeft een andere inwoner het advies: ,,Er is blijkbaar geen geld om de weg door Gemonde in een keer te doen. Maar zo elk jaar veel overlast als maar een part van de weg wordt opgeknapt, dat schiet niet op. Spaar het geld op en doe het later wel in één keer.”



