Auto schuift door gladheid in de sloot in Schijndel, bestuurder blijft ongedeerd

Duizenden auto’s staan door lockdown (en vrieskou) met lege accu stil: ‘Ga een flink stuk rijden’

6 februari DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Thuiswerken, geen bezoekjes meer aan familie of vrienden of even naar zee om te gaan wandelen met de hond. De strenge coronalockdown houdt ons, maar óók onze auto thuis en dat leidt tot veel problemen. ,,Stilstand is achteruitgang voor een auto.”