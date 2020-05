Auto tegen boom midden in woonwijk Esch

Weer brand op terrein de La Salle Boxtel

6:49 BOXTEL - Op het terrein van jeugdzorginstelling de La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel is vrijdagavond rond 23.00 uur brand uitgebroken. De brand woedde op de eerste verdieping in een van de woongebouwen. De brand was snel onder controle. Mogelijk zou er sprake zijn van brandstichting.