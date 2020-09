Auto van Janine (65) belandt in sinkhole in Boxtel: ‘Ik kan gelukkig dingen op de fiets doen’

Innovatief

12 september Kom jij ons team versterken? Ben jij de dynamische duizendpoot, proactieve spin in 't web of zelfstandige teamplayer die we zoeken? Open een willekeurige vacaturesite, Facebookpagina of LinkedInpost en je struikelt over de nietszeggende clichés. En dan verwachten ze ook nog dat jij, met je stressbestendige, creatieve en niet-van-negen-tot-vijf-ingestelde brein hierop reageert. Want ja, 'ze zijn op zoek naar jou'!