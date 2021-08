Auto vat vlam op A2 bij Boxtel

Paralympi­sche Zomerspe­len Tokio stimuleert mindervali­den enorm om zelf te gaan sporten

24 augustus SCHIJNDEL - De Paralympische Zomerspelen in Tokio zijn begonnen. Zwemmen, wielrennen, tafeltennis en rolstoelbasketbal staan onder meer de komende dagen in Japan op het programma. Voor veel mindervaliden in de regio die voor de beeldbuis kruipen is dat een enorme stimulans om ook zelf te sporten. De Paragames in Schijndel gaan dat komend jaar weer volop activeren.