Auto verwoest door aangestoken brand in Helvoirt: vermoedelijke dader staat op videobeeld

HELVOIRT - Aan de Guldenberg in Helvoirt is in de nacht van zondag op maandag een auto verwoest door een brand. Onder de banden van de auto zijn diverse aanmaakblokjes gevonden, op camerabeelden is te zien dat iemand de auto in brand steekt.