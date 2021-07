Auto verwoest door brand in Sint-Oedenrode

Huisartsen­post luidt noodklok: ‘Bel alleen als het echt nodig is, niet voor onschuldi­ge bultjes of vragen over vaccina­ties’

27 juni DEN BOSCH - Een wachttijd tot wel drie kwartier én maar liefst honderd mensen op de terugbellijst. De telefoon in het triagecentrum van de huisartsenposten Oost-Brabant in Den Bosch staat de laatste weken roodgloeiend. ,,Dit hebben we echt nog nooit meegemaakt.”