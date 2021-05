Auto vliegt in brand op A2 bij Boxtel

Grijze kliko Gestel moet flink op dieet

19 mei SINT-MICHIELSGESTEL - Om het restafval in Sint-Michielsgestel te verminderen, moet het roer om. Nu verdwijnt nog jaarlijks 140 kilogram per persoon in de grijze kliko. De gemeente wil dat eerst terugbrengen naar 100 kilo per persoon, maar daarna moet de grijze kliko wel flink afvallen. Gft-inzameling gratis maken is een van de manieren om dat voor elkaar te boksen.