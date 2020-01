Auto volledig uitgebrand op parkeerterrein bij hockeyclub in Sint-Michielsgestel

Zoektocht naar giraffen begonnen voor BestZoo: ‘langnekken’ straks publieks­trek­ker bij nieuwbouw

4 januari LENNISHEUVEL - Jos en Marian Nooren uit Lennisheuvel maken dit jaar grote stappen met hun dierentuin in Best. Best Zoo krijgt een nieuw poortgebouw en een entreegebouw. De zoektocht naar een paar gezonde giraffen is begonnen. De wombats zijn al onderweg.