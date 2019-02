Auto zwaar beschadigd na kop-staartbotsing in Schijndel

Gaslek in Schijndel afkomstig van oude gasleiding

22 februari SCHIJNDEL - De Van Helmontstraat in Schijndel was vrijdagavond enige tijd afgesloten vanwege een gaslek. Het gas bleek afkomstig van een recent afgesloten gasleiding, waarvan een klein deel boven de grond uit stak. Inmiddels is de straat weer vrijgegeven.