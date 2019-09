Ruime meerder­heid van Q-koortspa­tiën­ten ontevreden over zorg

15:00 SCHIJNDEL - Driekwart van de Q-koortspatiënten is ontevreden over de zorg. De patiënten vinden bijvoorbeeld dat er te weinig kennis over Q-koorts is, dat er geen begrip is en dat de zorg te laat of helemaal niet komt.