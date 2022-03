Automobilist (34) overleden bij ongeval op N618, weg dicht tussen Boxtel en Schijndel

Meierij­stad is de eerste 4.602 stemmen al aan het tellen

MEIERIJSTAD - Kliko's in de hoek, overal stembiljetten en een serene rust van mensen die geconcentreerd alles tellen. En hertellen want check en dubbelcheck is het motto hier in kasteel raadhuis Dommelrode in Sint-Oedenrode waar alle 4.062 ‘vroegstemmen’ worden geteld die op maandag en dinsdag al in Meierijstad zijn uitgebracht.

16 maart