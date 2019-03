Automobilist (56) reed door Schijndel met bijna twee keer toegestane hoeveelheid alcohol op

Duurzaam­heid is troef, dus desnoods beton met olifants­gras op centrale plein van Haaren

13:09 HAAREN - Op het grijze Mgr. Bekkersplein in Haaren oogt niks anders dan anders. Mensen parkeren er hun auto's en lopen naar de winkels of het gemeentehuis. Toch is in datzelfde gemeentehuis vanochtend een belangrijke horde genomen voor de verfraaiing van het centrale plein van Haaren. De gemeente tekende er de overeenkomst met de bedrijven die deze openbare ruimte groen en duurzaam gaan herinrichten.