Automobilist belandt op zijn kop met auto in sloot Schijndel

‘Geef startgeld voor nieuwe Volksuni­ver­si­teit in Meierij­stad’

2 november MEIERIJSTAD - De politieke partijen Lijst Blanco en Lokaal breken in de raadsvergadering van aanstaande donderdag een lans voor een Volksuniversiteit in Meierijstad. Ze vragen in een amendement om een startkrediet van 25.000 euro.