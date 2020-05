Automobilist botst tegen boom nadat hij uitweek voor vallende tak in Schijndel

Corona-afdeling in Boxtel dicht: merendeel van 36 patiënten is hersteld, 11 overleden

8:50 BOXTEL - Het lijkt goed nieuws: de speciale corona-afdeling in zorgcentrum Liduina in Boxtel is weer gesloten. Omdat er steeds minder nieuwe patiënten kwamen. Maar achter de deuren van de afdeling sloeg covid-19 keihard toe: 11 van de 36 patiënten - ouderen met dementie én corona - overleden er. Mocht het virus weer om zich heen grijpen, dan kan de post meteen weer open.