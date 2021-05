Automobilist botst zó hard tegen boom dat motorblok in sloot belandt

‘Klanten nemen vakantie­dag om eerste terrasje te pikken’

28 april SCHIJNDEL/SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - De bierleidingen zijn doorgespoeld, verse fusten weer aangesloten. De koelingen en flessennesten staan vol frisdrank. De terrasstoelen zijn gepoetst en het terras is netjes schoon geveegd. De horeca in Schijndel, Sint-Michielsgestel en Boxtel heeft er zin in om de terrassen weer vol te zien. Handjes voor de bediening op de terrassen, dat is slechts bij enkele horecazaken nog een probleem.