Automobilist gewond door botsing tegen varkensrug en boom in Sint-Michielsgestel

Onrust over bomenkap Wijbosch­broek: ‘Is dit wel wat er is afgespro­ken?’

SCHIJNDEL - Het was bekend dat Staatsbosbeheer in het Wijboschbroek aan de slag ging om het gebied natter te maken zodat er andere flora en fauna kan komen. Maar verschillende wandelaars vinden dat dit wel heel ingrijpend is gebeurd. Volgens de gemeente verloopt alles volgens plan.

13 januari