Automobilist gewond na botsing tegen boom, brandweer zet auto vast om te voorkomen dat die in sloot glijdt

Brabantse Veilig­heids­re­gi­o's: ‘Door verlenging lockdown definitie­ve streep door carnaval’

12 januari Nu de lockdown met drie weken is verlengd is er definitief een streep gezet door carnaval 2021. Dat laten de voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio's dinsdagavond weten in een gezamenlijk statement.