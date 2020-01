Automobilist ontkomt op tijd aan aanrijding met trein bij Boxtel, treinverkeer komt weer op gang

video Openlucht­mu­se­um sluit deur voor New Kids-friettent, maar initiatief­ne­mer geeft niet op

12:07 MAASKANTJE - Het einde van cafetaria 't Pleintje in Maaskantje lijkt nu toch écht dichtbij te zijn. Waar gisteren nog hoop was dat het Openluchtmuseum in Arnhem misschien plek had voor de frietkeet die wereldberoemd werd door de serie New Kids, maakt het museum vandaag bekend dat er geen plek is voor het gebouwtje.