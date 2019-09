Automobilist slingert uit auto na eenzijdig ongeluk op A2 bij Liempde

Pleinpop Schijndel: ‘Klassiek met rock? Ik weet het niet, maar het is geweldige muziek’

,,We vinden het als organisatie leuk om onze bezoekers in aanraking te brengen met nieuwe muziek." Aan het woord is de uit Schijndel afkomstige Stan van den Broek (31) van de organisatie van festival Pleinpop. Het muzikale evenement werd zaterdag voor de elfde keer gehouden in het Kloosterpark in Schijndel met diverse muzikale optredens.