Automobilist vlucht na ongeluk met pijlwagen op A2 Boxtel

Kick out corona: desnoods maar met je winterjas aan in de klas

7 oktober DEN BOSCH/SCHIJNDEL/ZALTBOMMEL - De middelbare scholen ‘spuien’ zich suf. Iedere pauze zetten de leraren ramen en deuren tegen elkaar open in de hoop het weer oprukkende coronavirus de kop in te drukken. Ook al wordt het buiten steeds kouder. ,,Dan stoken we de verwarming maar wat hoger.’’