Automobilist zwaargewond na beknelling onder eigen auto in Sint-Michielsgestel

Lezing in Museum Boxtel over kruisvorm in Mat­thäus-Passion

5 maart BOXTEL - De kruisvorm in de Matthäus-Passion. Dat is het thema van de lezing met muziekfragmenten die organist en musicus Kees van Houten op zondag 10 maart houdt in Museum Boxtel. Hij betoogt in zijn voordracht dat Johan Sebastiaan Bach dit oratorium heeft ontworpen in de vorm van een kruis.