Automobiliste belandt in de sloot en raakt gewond in Boxtel

Magazijnen van kringloop­win­kels liepen vanwege lockdown flink vol ‘Er is geen sprake van een magazijn-in­farct’

DEN BOSCH, ZALTBOMMEL, SCHIJNDEL, VUGHT - Ook de kringloopwinkels mochten afgelopen weekend door de versoepelingen weer open. Dat is maar goed ook, want veel magazijnen van de winkels in de regio met tweedehands artikelen staan na een kleine maand lockdown inmiddels flink vol.

16 januari