‘Autovrije Markt in Boxtel moet een vervolg krijgen', horecaondernemers zijn enthousiast

Meer coronabesmettingen, scherpere maatregelen en een dichte horeca. ,,Het is hopelijk van korte duur, maar zodra we de mogelijkheid hebben moeten we de kansen die een autovrije Markt biedt weer pakken." Dat vindt de politieke groepering Combinatie95. Die pleit daarom in schriftelijke vragen ervoor nu al na te denken over mogelijkheden die er eind van het jaar wellicht zijn op en rond de Boxtelse Markt. Zoals extra activiteiten rond de feestdagen en het mogelijk maken van terrasoverkappingen tijdens de wintermaanden. ,,Zoals dat bij de buren in Meierijstad en Den Bosch ook kan", aldus woordvoerder Stefan de Nijs van de partij.