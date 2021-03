Avondklok geen probleem in Boxtel tijdens ramadan: ‘lekker uitbuiken kan even niet’

Ramadan is de mooiste tijd van het jaar, daar zijn zowat alle moslims op aarde het over eens. Over wanneer de islamitische vastenmaand begint, wordt verschillend gedacht. In ieder geval 12 of 13 april. De meeste landen waaronder Marokko en Saudi-Arabië gaan uit van het moment dat de sikkel van de nieuwe maan verschijnt. Andere landen zoals Turkije gaan standaard uit van de islamitische kalender die gebaseerd is op de maancyclus.