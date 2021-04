Avondklok in Meierijstad: 211 boetes in drie maanden tijd

VEGHEL/SCHIJNDEL - De avondklok heeft in de gemeente Meierijstad geleid tot 211 bekeuringen in drie maanden tijd. ,,Op een gemeente van meer dan 81.000 inwoners is dat niet veel", stelt burgemeester Kees van Rooij in een brief over de coronacrisis aan de gemeenteraad.

,,Gemiddeld over een periode van drie maanden betekent dit minder dan drie bekeuringen per dag.” De avondklok geldt sinds zaterdag 23 januari. En het overtreden ervan leidt tot een boete van 95 euro. In diezelfde brief van Van Rooij staat dat de politie in het afgelopen jaar in totaal 387 coronabekeuringen uitschreef voor inwoners van Meierijstad.

Volledig scherm Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad. © Van Assendelft Fotografie Dit gebeurde bij het handhaven van regels in de noodverordening, zoals afstand houden en een verbod op groepsvorming. ,,Met de aanscherping van de maatregelen van begin dit jaar is door de politie ook de handhaving aangescherpt en is men na een periode van waarschuwen strakker gaan handhaven.”

‘Veel behoefte aan versoepelingen’

Volgens de burgemeester houden inwoners van Meierijstad zich over het algemeen goed aan de coronaregels. ,,We merken dat er veel behoefte is aan versoepelingen en dat het bij mooi weer druk is buiten. Daarom is besloten om ook in te zetten op handhaving overdag bij drukte in de parken en natuurgebieden.”

Van Rooij meldt voorts dat de situatie rond coronabesmettingen nog altijd ‘zeer ernstig’ is in Meierijstad. ,,Het aantal ziekenhuisopnames is gelukkig laag en in vergelijking met de eerste golf overlijden veel minder mensen aan Covid-19.” En: ,,Samen met heel veel mensen is mijn hoop gevestigd op het dalen van de cijfers en het vaccinatieprogramma.”