Avondvierdaagse Boxtel op het nippertje gered

UPDATE ‘Sorry, sorry, sorry’, maar een vrachtwa­gen­ver­bod op Kalksheuvel/Kapelweg in Boxtel gaat er niet komen

BOXTEL - Excuses dat het zo lang heeft moeten duren, maar...twee jaar na dato krijgt D66 in Boxtel duidelijkheid over een vrachtwagenverbod op de Kalksheuvel/Kapelweg. Dat verbod komt er niet, laat het college na sorry gezegd te hebben ook maar direct weten.

5 juni