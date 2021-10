Aziatische toeristen komen naar Schijndel voor echte klompen: ‘Crocs zijn belediging voor ons schoeisel’

Stichting Leergeld vreest bezuinigin­gen

18 oktober BOXTEL - Ze worden er helemaal onrustig van bij Stichting Leergeld in Boxtel. Onlangs ontvingen ze daar een mail van de gemeente dat er keuzes zijn gemaakt in de begroting en er een kerntakendiscussie volgde om te bezuinigingen. ‘Mogelijk heeft dat gevolgen voor uw instelling of organisatie’, meldde dat mailtje.